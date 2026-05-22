イタリアのメローニ首相は19日、インドのモディ首相と2ショットで撮影した動画を公開した。【映像】君と僕とで「メロディ」だ 伊・印首相の2ショットこの映像は、SNSで広まった、2人の姓を組み合わせた「メロディ」というニックネームをめぐり、モディ首相から贈られた「メロディ」という名前のお菓子を、ユーモアたっぷりに伝えたものである。モディ首相のイタリア訪問に合わせて、イタリア・インドの両国の関係を、「これ