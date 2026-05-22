さいたま市の住宅の敷地内に侵入し、シャッターを壊したとして暴力団組員ら2人が逮捕されました。警察は2人に窃盗を指示するなどした「トクリュウ」＝匿名・流動型犯罪グループの犯行とみて調べています。住居侵入などの疑いで逮捕されたのは、指定暴力団住吉会傘下組員の寄本法彦容疑者と自称・建設業、間山尚大容疑者です。警察によりますと、2人は今月1日、さいたま市の男性の住宅にフェンスを乗り越え侵入し、1階の窓のシャッ