【もぐもぐウォッチング！】 5月30日 発売予定 価格：440円～ ※ポケモンセンターオンラインでは5月28日10時から取り扱い開始 ポケモンは、同社公式ショップ・ポケモンセンターにて、新たなグッズシリーズ「もぐもぐウォッチング！」を5月30日より発売する（ポケモンセンターオンラインでは5月28日10時から取り扱い開始）。価格はA4クリ