網代良芽（２２＝兵庫）が２２日、ボートレース尼崎で行われた「ルーキーシリーズ第１１戦スカパー！・ＪＬＣ杯」初日４Ｒで、インから逃げ切り１着。地元初勝利を飾った。これまで当地は６９走し２着は２回あった。「えっ！７０もかかりましたか、そんなに。でもうれしいです。今日（初日）はインが飛んでいて、大丈夫かなって不安だったので、逃げられて本当に良かったです。ホッとしてます」と安堵の表情を見せた。８Ｒ