【モデルプレス＝2026/05/22】歌舞伎俳優の中村獅童が5月21日、自身のInstagramを更新。長男・陽喜くんとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】53歳歌舞伎俳優「どんどん似てきてる」長男と親子2ショット◆中村獅童、長男と2ショット披露中村は「この間富士山見えたね」とつづり、写真を投稿。ハッシュタグで御殿場プレミアム・アウトレットを訪れた際に撮影されたものであると説明されており、富士山をバックに、サン