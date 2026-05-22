大ヒットドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』10周年記念番組の第1弾ティザー映像が公開された。tvNは、開局20周年を記念する「tvN 20周年エディション」の一環として、特別バラエティ番組『ともに輝く神-トッケビ10周年旅行』（原題）を企画。5月22日に番組の雰囲気を垣間見ることができる第1弾ティザー映像を公開した。【注目】『トッケビ』10周年記念特番、7月に放送決定今回の特番には、俳優のコン・ユ、イ・ドンウク、