松本洋平文部科学相は2026年5月22日の記者会見で、3月16日に起きた沖縄県・辺野古沖の転覆事故で同志社国際高校（京都府）2年の武石知華さん（17）が亡くなった事故をめぐり、文科省としての見解を明かした。「事前の計画や当日の対応、安全管理、教育活動の状況、著しく不適切であった」この事故では、同志社国際高校の生徒18人と乗組員を乗せた船2隻が転覆し、武石さんと船長の男性が死亡した。松本氏は「所轄庁である京都府と連