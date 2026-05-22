とんかつチェーンの「松のや」は5月27日15時から、期間限定メニュー「ジャンボチキンかつ」を発売する。販売は一部店舗を除く全国の松のやで、松屋･松のや併設店は対象外。〈大きいサイズで食べ応えを強化〉新登場の「ジャンボチキンかつ」は、通常のチキンかつを超えるサイズ鶏肉200gを使用したメニュー。パン粉をまとわせて揚げることで、外はサクサク、中はジューシーな食感に仕上げたという。定番の定食に加え、「鬼おろしポン