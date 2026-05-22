【POP UP PARADE レン L size】 11月 発売予定 価格：9,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE レン L size」を11月に発売する。価格は9,800円。 本商品はゲーム「空の軌跡 the 2nd」のキャラクター「レン」をPOP UP PARADE L sizeシリーズで立体化したもの。全高約210mmで存在感あるサイズとなっており、ボリュームある