巨人は２２日、ＭＬＢと共同で６月６日にジャイアンツ球場の室内練習場で野球体験イベントを開催すると発表した。この取り組みはＭＬＢが実施している初心者向けの野球体験イベント「ＰＬＡＹＢＡＬＬ」の内容で、「打つ」「投げる」「捕る」「走る」の野球動作を体験できるものとなっている。各体験ブースでは、ジャイアンツアカデミーのコーチ陣がプログラムを通じて野球の楽しさを伝えていく。イベントには巨人のＯＢで