フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして競技復帰し、２０３０年五輪を目指すことを発表した。“ビッグカップル”の誕生に国際スケート連盟（ＩＳＵ）も歓迎した。ＩＳＵはこの日、公式ＳＮＳで「世界タイトルとオリンピックメダルそして新たな挑戦」とし、「Ｊｒ世界チャンピオンの本