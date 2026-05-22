静岡・駿河男児ボクシングジムの２選手が２２日、地元の富士市役所を表敬訪問。金指祐樹市長にベルトを披露し、タイトル獲得を報告した。訪れたのはＷＢＯアジアパシフィックスーパーフェザー級王者・大畑俊平（２５、飛龍高―東洋大）と、ＯＰＢＦ東洋太平洋ライトフライ級王者のマーク・ビセレス（３０、フィリピン出身）。大畑は３月にタイトルに挑んで７回ＴＫＯ勝ち。ビセレスは４月末に浜松で行われた王座決定戦で判定勝