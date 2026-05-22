天津大塚飲料の無菌生産ラインプロジェクト。（資料写真、天津＝新華社配信）【新華社天津5月22日】中国天津市浜海新区の天津経済技術開発区で19日、日本の医薬品・健康飲料大手、大塚製薬の現地子会社、天津大塚飲料の無菌生産ラインプロジェクトが正式に稼働した。天津大塚飲料は大塚製薬が出資して2002年に設立された、イオン飲料「ポカリスエット」の主要生産企業。今回操業を開始した無菌生産ラインは24年8月の着工で、総