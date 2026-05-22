２０日、初夏の景色が広がる白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）【新華社雄安5月22日】初夏を迎えた中国河北省雄安新区の白洋淀は、青々としたヨシが茂り、澄んだ水面が広がる。河北省がここ数年、生態系の修復と保全を強化し、白洋淀の環境は着実に改善されてきた。水域面積は2025年時点で約290平方キロまで回復し、水位は海抜約7メートルに維持されている。２０日、白洋淀でしゅんせつ作業中の船。（ドロー