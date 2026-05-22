JRAの今村聖奈騎手（22）が22日まで更新されたお笑いコンビ「ビタミンS」お兄ちゃんのYouTubeチャンネル「お兄ちゃんネル」にゲスト出演。24日に開催される牝馬クラシック第2弾G1「第87回オークス」に挑むジュウリョクピエロの強さについて明かした。女性騎手初のJRAクラシック騎乗となる今村。相棒は今年1月に芝転向後2連勝中のジュウリョクピエロ。デビュー前から雰囲気を感じていた馬だったという。「OP馬の先輩たちと調教