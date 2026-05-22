フィギュアスケートでアイスダンス挑戦を発表した宇野昌磨選手と本田真凜選手が22日、そろって会見を行い、パートナーとして互いに気持ちを伝え合う一幕がありました。この会見でアイスダンス挑戦だけでなく2030年冬季オリンピックを目指すことも報告した宇野選手と本田選手。ペアを組むにあたっては、互いにスケーターとしてリスペクトする気持ちが大きな要因だったことを明らかにし、宇野選手は特に本田選手の表現力を評価。「ス