フィギュアスケートのアイスダンスでカップルを結成し、競技復帰することを発表した宇野昌磨さん（２８）と本田真凜さん（２４）が２２日、東京都内で記者会見し、「目標は２０３０年五輪出場」と意気込みを語った。宇野さんは１８年平昌（ピョンチャン）五輪で銀メダル、２２年北京五輪では銅メダルを獲得した。２２年に、女子で元世界ジュニア女王の本田さんとの交際を公表。２人はともに２４年に現役引退を発表後、プロスケ