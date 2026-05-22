神奈川県警本部神奈川県警は22日、タイのリゾート地パタヤを拠点に特殊詐欺グループが還付金詐欺などを繰り返していた事件の被害が、1月時点で約100件、約1億3千万円に上ると明らかにした。同日までに「かけ子」の一人を新たに逮捕し、他にも関与している人物がいるとみて捜査を続ける。県警によると、拠点はうその電話をする「かけ場」。県警は20日、兵庫県の80代女性にうその電話をして約98万円をだまし取ったとして電子計算