ドジャースのキケ・ヘルナンデス選手が3Aのオクラホマシティ・コメッツで好守備で勝利に貢献。球団公式Xが映像を公開し、称賛しました。投稿では「From double to double play thanks to Kike!（キケのおかげで二塁打がダブルプレーに！）」と紹介。この日「2番・サード」でスタメン出場したキケ選手は6回、三塁線を抜けそうな強烈な打球を素早く処理すると、セカンドベース上に立つ二塁手へ矢のような送球を見せ、見事なダブルプ