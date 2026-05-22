話題の新型モデルがついに発売！ ホンダは2026年5月21日に、新型の小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」を翌22日に発売しました。 4月10日から開始されていた先行予約では、受付直後から多くの注目を集め、従来のEV（電気自動車）ファンだけでなく、これまでガソリン車のスポーツモデルを愛好してきた層からも高い関心が寄せられています。【画像】遂に発売！ ホンダ渾身の新型モデル「スーパーワン」を画像で見る（30枚以上）近