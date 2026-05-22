答えは至ってシンプルクルマを運転中、ウインカーを左右どちらに出すべきか迷う場面があります。特に、バイパスのような幹線道路へ、左の脇道から斜めに進入するような状況が挙げられます。このような場合、どのように判断すればよいのでしょうか。【画像】「えっ…！」これが「ウインカーに迷ったときの判断方法」です（28枚）判断に迷った際の重要なポイントは、その進入が「左折」と「合流」のどちらに該当するかを見極め