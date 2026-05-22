私はリョウコ（35歳）。妹のアヤ（33歳）は結婚して隣県で子育て中、弟のタクト（29歳）は都会で就職しました。数年前に父が亡くなり、実家では母がひとり暮らしです。最近の母は弟が帰省しないので寂しいようです。私から何度メッセージを送っても、弟は既読無視で返事もしてきません。SNSでは陰で「毒親」とグチっているし、会いに行ってもドタキャンです。そのことを親友のナミに話すと、「本音を知れてよかったんじゃない？」