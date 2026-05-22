＜ブリヂストンレディス2日目◇22日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞「いやぁ、もう大変でした」。午前組で激しい風雨の中およそ5ホールをプレーした小祝さくらは、中止が決まり、コースを引きあげる時にはもうグッタリだった。【写真】バンカーの水たまりがヤバいです「一体、何ホール進んだのかな？と思って、キャディさんに確認したら『まだ4ホールだよ』って言われて。なんか12ホ