＜日本女子シニアオープン太陽生命 元気・長生きカップ最終日◇22日◇武蔵カントリークラブ 豊岡コース（埼玉県）◇6125ヤード・パー72＞第2回「日本女子シニアオープン」の最終ラウンドが終了した。【写真】なつかしい！32歳の李知姫を発掘レギュラーツアー通算23勝を誇る47歳、李知姫（イ・チヒ/韓国）が2バーディ・1ボギーの「71」をマーク。トータル3アンダーで逃げ切り、ビッグタイトルを手にした。トータル2アンダー・