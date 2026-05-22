アイドルグループ・乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」が22日に更新され、きのう21日に卒業コンサートを開催した梅澤美波へ、テレビ東京『乃木坂工事中』でMCを務めるバナナマンから贈られたプレゼントが公開された。【動画】バナナマンからの“粋な”卒業祝いに大喜びする梅澤美波「【梅澤美波ラストメッセージ】公式お兄ちゃんから素敵なプレゼントいただきました」というショート動画では、バナナマンから贈