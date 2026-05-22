原爆死没者名簿の風通しをする長崎市の職員＝22日午前、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館長崎市は22日、同市の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館で、20万2053人分の原爆死没者名簿を館内で外気にさらし湿気を除く風通しを行った。8月9日の「長崎原爆の日」に開く平和祈念式典に先立ち、例年梅雨入り前に実施している。市職員らは原爆さく裂時刻の午前11時2分に合わせ黙とう。静寂の中、白い手袋を着けた職員10人が床に置かれ