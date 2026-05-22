日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。良質なタンパク質やDHA・EPAなどの栄養素が気軽に摂れる健康食材としてはもちろん、常備食材としても人気の「サバ缶」を使ったアレンジレシピを紹介し、27万回再生超えの反響を呼んでいる（21日午後7時時点）。【動画】「キッチンも汚れないので良いですね」志麻さんが教える、サバ缶を使った“揚