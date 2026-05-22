■第105回関東学生陸上競技対抗選手権大会（22日、カンセキスタジアムとちぎ）女子400m決勝に臨んだ青木アリエ（21、日本体育大学）は54秒27で優勝、大会3連覇を達成した。現在大学4年生の青木にとって、最後の関東インカレ。前回は個人種目（200m、400m）2冠を達成し、今大会では個人3種目（100m、200m、400m）にエントリーしている。最も得意とする400mでは24年、25年と2連覇しており、今大会で3連覇を狙う。この日の午前中に行