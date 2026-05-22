中道改革連合の小川代表は22日の記者会見で、党首討論で高市総理大臣に対して「破壊力のある笑顔」と発言したことについて、「ニコニコ絡め取ろう、絡みつこうとしてくる。私の志を砕こうとする笑顔にある種の破壊力を感じた」と説明した。小川氏は20日に行われた党首討論で、高市総理が訪問先の韓国から帰国したことを踏まえ、「その破壊力のある笑顔で各国首脳と渡り合ってきたのだろうと改めて敬意を表したい。破壊力のある笑顔