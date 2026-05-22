大阪府公安委員会は２１日、指定暴力団「酒梅組」（大阪市西成区）について、暴力団対策法に基づく再指定を見送る方針を明らかにした。勢力が衰退し、指定の必要性が認められないためで、再指定の見送りは全国２例目という。府警によると、酒梅組は明治末期から、賭博を主な資金源として活動。当初の構成員は約２０００人で、１９９３年の初指定時は約４５０人いたが、取り締まりの強化や組員の高齢化で、今年４月時点で約１０