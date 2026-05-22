東京六大学野球連盟は22日、5月31日に行われる「早慶戦」を天皇陛下がご観戦されることを発表した。東京六大学野球連盟は早大、慶大、明大、法大、東大、立大の6校で構成され、1925年に始まった日本最古の大学野球リーグとして知られる。2戦先勝の「勝ち点制」でリーグ戦が実施され、昨年の2025年に連盟創設100周年の節目を迎えていた。天皇陛下は過去に1950年の秋季リーグ戦、1994年の春季リーグ戦をご観戦された。天皇杯