気象台は、午後3時5分に、なだれ注意報を羅臼町に発表しました。【警戒エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・羅臼町に発表（雪崩注意報） 22日15:05時点根室地方では、ここしばらくなだれに注意してください。根室、釧路地方では、23日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■羅臼町□なだれ注意報【発表】24日にかけて注意