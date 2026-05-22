自民党知的財産戦略調査会がまとめた知財戦略の提言案が判明した。アニメやゲームなどのコンテンツ分野を成長産業として育成するため、公的投資を今後５年で５０００億円以上に拡大するよう求める。特許や著作権などの知的財産を企業の「稼ぐ力」の向上につなげるため、各企業の有価証券報告書で知財を開示する制度創設も盛り込んだ。調査会は近く提言を政府に提出する。政府は知財戦略本部（本部長・高市首相）で６月にも取り