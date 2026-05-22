中道改革連合の小川代表は22日の記者会見で、党が衆院選落選者に支給する活動支援金について、「今回の支援対象は3桁に及ぶ」とした上で、「離党、辞退を表明している方以外はほぼ何らかの形で支援が届く形にしたい」と述べた。中道は、衆議院選挙で落選した後も小選挙区の総支部長を継続する元議員に支給する「政治活動支援金」について、月額の上限である40万円を支給する対象者の数を当初の想定よりも減らすなどし、希望者全員