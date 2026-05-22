21日、都内で行われた「evian 200周年・新ボトル メディア発表会」に、俳優の中谷美紀（50）が登壇した。【映像】背中が大胆に開いた純白のドレス姿の中谷美紀この日、背中が大胆に開いた純白のドレス姿を披露した中谷。その衣装について次のように話した。中谷「本当に200周年のお祝いなので、その気持を表現したくて、水の精のようなイメージで、このドレスをまとってみた」そして、美と健康のための毎日の習慣を明かした