アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともか（３４）が２１日に自身の「Ｘ」を更新。タレントの鈴木紗理奈がテレビ番組の企画に不快感を示したニュースに言及した。鈴木は後輩タレントに番組で「嫌いな芸能人」として自分の名前を出されたことに「普通にいじめやん」とインスタグラムで激怒し注目を集めた。鈴木の発信を報じる記事を添付した猪狩は「鈴木さんの言う通りで、芸能人がその場にいない人に対して『嫌いな芸能人』