格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１５ｉｎＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」（７月１８日、広島グリーンアリーナ）の対戦カード発表会見が２２日、都内で行われた。会見に出席した榊原信行ＣＥＯよると、現バンタム級王者のダニー・サバテロ（米国）の防衛戦がメインイベントになる見込み。対戦相手について同ＣＥＯは、２３日（日本時間２４日）のＰＦＬブリュッセル大会でマルシルリー・アウベス（ブラジル）と対戦す