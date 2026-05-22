【アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ】 7月9日 発売予定 価格：8,360円～ Ubisoftは5月22日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」において、日本語吹替キャストを発表した。 2013年に発売された「アサシン クリードIV ブラック