タレントのはいだしょうこが、２２日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。「うたのお姉さん時代」に大変だったことを明かした。はいだは、宝塚歌劇団退団後、ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」の１９代目うたのお姉さんに就任。当時を振り返って「（撮影は）３０分間ノンストップ収録でＮＧが出せなかった」という。その３０分では、子供たちと体操をしたり人形劇を見たり、やることがたくさんあった上、「歌を途中で間