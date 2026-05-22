プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）と本田真凜さん（24）が2026年5月22日、アイスダンスチームとしての現役復帰を発表し、YouTube生配信に出演した。お互いへの「リスペクト」を話す様子が、「なんて素敵」などと反響を呼んでいる。「昌磨くんとだったらこれが実現できるかも」会見は21日に突如予告され、SNS上で動向が注目されていた。22日に所属先のトヨタイムズスポーツ公式YouTubeチャンネルがチーム結成記者会見を