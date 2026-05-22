NHKからフリーに転身した和久田麻由子アナ（37）がMCを務める「追跡取材 news LOG」（日本テレビ系）の視聴率が伸びない。今月16日の放送でも世帯3.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）と低かった。【もっと読む】和久田麻由子アナがかわいそう…元NHKエースアナを次々使い潰す日テレの困った“体質”「初回の3.8％から1カ月近く経っても、ほとんど変わっていません。だいたい1回目は注目され、その後は落ちていくパタ