NHKは米動画配信大手Netflix（ネットフリックス）での番組配信を6月22日から再開すると発表した20日、「放送法に基づき、配信事業者からの求めに応じてNHKの良質なコンテンツを有料で提供するもの」とし、「Netflixと連携することで日本国内のみならず、世界に向けてNHKのコンテンツを届け、日本の社会や文化への理解を海外に広げていくことを目指します」などと説明したと報じられている。【写真】池上彰氏が暗示するテレビ局の