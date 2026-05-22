【経済ニュースの核心】役員損害賠償保険の契約はどう決まる？ 東証プライム企業は加入率ほぼ100%イラン戦争の影響が、日本でも顕在化してきた。政府が石油の国家備蓄を放出し、必要数量を確保したというが、高止まりの市場価格は下げられない。毎朝の食卓の定番、食パン。敷島製パンは5月1日、主力の食パン「超熟」や「スナックパン」などの菓子パンの約240品目を7月1日納品分から約3〜9％値上げすると発表した。晩酌の友の