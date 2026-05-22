日本時間１５時００分に英小売売上高（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（4月）15:00 予想-0.6%前回0.7%（前月比) 予想1.4%前回1.7%（前年比) 予想-0.3%前回0.2%（除自動車燃料・前月比) 予想1.7%前回1.7%（除自動車燃料・前年比)