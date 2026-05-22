日本時間１５時００分に独実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）、GfK消費者信頼感調査（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:00 予想0.3%前回0.3%（前期比) 予想0.3%前回0.3%（前年比) 予想0.5%前回0.5%（季調前前年比) GfK消費者信頼感調査（6月）15:00 予想-34.0前回-33.3（Gfk消費者信頼感)