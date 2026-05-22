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小売売上高（4月）15:00 結果-1.3% 予想-0.6%前回0.6%（0.7%から修正）（前月比) 結果0.0% 予想1.4%前回1.4%（1.7%から修正）（前年比) 結果-0.4% 予想-0.3%前回0.1%（0.2%から修正）（除自動車燃料・前月比) 結果1.1% 予想1.7%前回1.5%（1.7%から修正）（除自動車燃料・前年比)