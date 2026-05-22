フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。この日都内で開いた記者会見では、２人の愛称「しょまりん」について言及。真凜さんは、妹が“名付け親”であると明かし、妹の女優・本田望結とモデルの本田紗来は、それぞれのＳＮＳで姉にエールを送った。真凜さんは会見で、愛称「しょま