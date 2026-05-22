◆大相撲▽夏場所１３日目（２２日、両国国技館）幕下・天空海（立浪）が全勝での幕下優勝はならなかった。同・夢道鵬（大嶽）にとの立ち合いで後退し、たまらずはたいたが持ち直した。前に出たが、小手投げで前から落ちた。勝てば優勝だったが、千秋楽の優勝決定戦に回り、土俵では悔しそうな表情。「チキショーって感じです。７勝全勝したかった」と唇をかんだ。千秋楽では、天空海ら１敗力士７人による優勝決定戦がトーナ