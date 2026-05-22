今が旬の新玉ねぎを「漬け」にしたことはありますか？今回ご紹介するのは、ごま油でこんがり焼いて漬けるだけ。甘さが増してとろける食感がたまらない、ご飯がどんどんすすむ一品です。 ごま油で焼くひと手間が、甘さとうまみを引き出すポイント 新玉ねぎはそのまま食べてもおいしいですが、ごま油で両面に焼き色をつけることで香ばしさと甘みがぐっとアップ。熱いうちにたれに漬けることで、味がしっかりなじみます。醤油・酢・