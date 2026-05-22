裴李崗遺跡出土の後期旧石器時代の遺物。（新鄭＝新華社配信）【新華社鄭州5月22日】中国河南省新鄭市の裴李崗（はいりこう）遺跡が、2025年度の全国十大考古新発見に選出された。中国の重要な新石器時代文化「裴李崗文化」の由来となった遺跡で、8千年前の中原地区の農耕文明を理解する重要な手がかりをもたらした。遺跡からは、現時点で中国最古となる紅焼土（土を焼き固めた建築資材）を用いた住居遺構が見つかった。発掘プ